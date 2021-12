América convoca torcida para jogo com o São Paulo, que terá cerveja gratuita

Nesta quinta-feira, às 21h30, o Coelho recebe o São Paulo na Arena Independência pela 38ª rodada da competição.

A partida terá ações para celebrar o ano do América. Haverá distribuição de cerveja no Independência antes da partida, com quantidade limitada. A distribuição ocorrerá duas horas antes do jogo. Além disso, um DJ fará o ambiente pré-jogo, para a festa da torcida americana. Outras atrações estão previstas como uma rua de fogo na chegada do time.

A venda de ingressos para o confronto contra o São Paulo segue de modo virtual. O América comercializará ingressos para o portão 3 (Pitangui) com valores de R$ 35 (inteira) e R$ 17,50 (meia) e para o Portão 6, com valores de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). As vendas iniciam-se já nesta terça-feira às 14h, apenas de forma online e irão até as 18h00 de quinta-feira.

Na quinta-feira (09/12), o portões do Independência serão abertos às 19h30. A entrada do torcedor será permitida até os 15 minutos do segundo tempo.

Torcida visitante

O América informou que para a partida contra o São Paulo não haverá venda de ingressos à torcida visitante, pois não houve pedido pela equipe adversária, nos termos do art. 87 do Regulamento Geral de Competições da CBF.

Troca de alimento

O América manteve a campanha ‘Torcida Solidária’, para auxiliar instituições de caridade. A doação de 1 kg de alimento não-perecível, exceto sal e fubá, equivale à troca por 1 ingresso para o jogo nos Portões 3 e 6 da Arena Independência. Os ingressos são limitados.

O torcedor que receber o ‘Selo Torcida Solidária’ em grupos de WhatsApp, terá direito a trocar 1 ingresso por 1 Kg de alimento não perecível para o jogo. Para efetivar a troca, basta ir à Loja do América, no Boulevard Shopping (Avenida dos Andradas, 3000, piso G1), nesta terça de 14h às 22h, na quarta-feira, 10h às 22h, e na quinta-feira entre 10h e 18h30. O ingresso não é nominal, mas a troca seguirá sendo individual para evitar aglomerações.

Entrada para os sócios

O acesso deverá ser realizado através da carteirinha física. Os sócios que fizeram a adesão ao plano ou solicitaram a segunda via no prazo menor que 30 dias úteis poderão procurar o atendimento no estádio para pegarem a liberação para o jogo.

Se você perdeu a sua carteirinha ou está com alguma dúvida, entre em contato com o atendimento Onda Verde através dos canais de comunicação. O contato pode ser pelo e-mail [email protected] ou telefone e WhatsApp (31) 3431-8175. O atendimento Onda Verde funcionará na quinta-feira (09/12), na Arena Independência, a partir das 18h. Para regularização do plano ou adesão, entre em contato com o atendimento: segunda a quinta-feira: 08h às 19h e sexta-feira: 08h às 17h.

Ingressos para menores de 12 anos

De acordo com a Lei nº 10.942, de junho de 2016, 1% da carga de ingressos disponível é reservada para menores de 12 anos (portão 3), limitado a 30 ingressos para o jogo desta quinta. A retirada deverá ser feita na Loja do América, até 22h de quarta-feira, mediante apresentação de documento da criança e ingresso ou cartão Onda Verde do responsável.

Protocolos para o jogo

Quem já tomou as duas doses da vacina ou dose única correspondente contra a Covid-19 não precisa apresentar teste RT-PCR ou antígeno impresso. Basta apresentar o cartão de vacina atualizado na entrada do estádio e um documento de identificação.

Quem não tomou as duas doses ou foi vacinado em período inferior a 15 dias é obrigado a levar os testes impressos (PCR ou Antígeno) e documento de identificação. O mesmo procedimento é válido para os menores de idade.

Fonte: O Tempo