América não perde como mandante há 100 dias pelo Brasileirão

O América fez da Arena Independência sua fortaleza neste returno do Campeonato Brasileiro, e conta com este aspecto para fechar com chave de ouro a temporada. Invicto como mandante há 100 dias, o Coelho recebe o São Paulo, nesta quinta-feira (9), em jogo que vale a vaga na Libertadores.

A última derrota em casa foi diante do Red Bull Bragantino, por 2 a 0, em 23 de agosto, em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão. Desde então, acumula oito jogos de invencibilidade. Foram seis vitórias frente a Ceará (2 a 0), Athletico-PR (2 a 0), Palmeiras (2 a 1), Grêmio (3 a 1) e Chapecoense (3 a 0), e três empates com Flamengo (1 a 1), Bahia (0 a 0) e Atlético-GO (0 a 0).

Aproveitamento em casa

O Coelho tem a nona melhor campanha como mandante do campeonato. Dos 18 jogos disputados, venceu oito, empatou seis e sofreu quatro derrotas; marcou 20 gols e sofreu 11, um aproveitamento de 56%. Foram 30 pontos conquistados em casa, ou seja, 60% dos pontos adquiridos em seus domínios.

Um dos fatores para este desempenho está nas arquibancadas. Desde que a torcida retornou ao estádio neste período de pandemia de Covid-19, não viu o time ser derrotado. Para o jogo decisivo desta quinta-feira, o técnico Marquinhos Santos convoca a torcida.

“Esperamos você, torcedor! Nação Americana que possa comparecer no Independência para fazer o Coelho ficar ainda mais forte com sua presença, para fecharmos a temporada com uma grande festa”, disse.

Vale tudo!

O América depende só de si para conquistar a vaga inédita para a Copa Libertadores. Na 8ª colocação, com 50 pontos, se vencer o São Paulo, não poderá ser ultrapassado por outros times, devido aos critérios de desempate. E assim, permanecerá na zona de corte para o torneio continental, o chamado G-8.

