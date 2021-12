América: temporada histórica na Série A foi marcada por quebra de tabus

‘Tabu é feito para ser quebrado’. Esse clichê pode traduzir um trecho do percurso do América na conquista da manutenção na elite do futebol nacional, no qual o Coelho encerrou longos jejuns e desbancou adversários como Bahia, Chapecoense, Grêmio e Palmeiras.

O América nunca havia vencido o Bahia jogando no Estádio Pituaçu. Dos 12 confrontos entre as equipes com mando do Tricolor, havia conquistado apenas um triunfo, mas na Arena Fonte Nova. No mais, foram quatro empates e sete derrotas. Porém, em 30 de junho a história mudou. Vitória americana por 4 a 3, com gols de Felipe Azevedo, Juninho Valoura, Ribamar e Juninho, pela 27ª rodada da Série A.

Os americanos também nunca haviam visto o América vencer o Palmeiras no Estádio Independência: dos oito jogos que haviam disputado, foram cinco derrotas e três empates. E em 6 de outubro, o Coelho reescreveu a história ao bater o time paulista por 2 a 1, de virada e nos acréscimos, com gols de Ademir e Patric, pela 24ª rodada.

Diante do Grêmio, o Coelho também fez cair por terra o jejum de 50 anos sem vitórias pelo Brasileirão. Em dez confrontos, o Tricolor Gaúcho havia vencido cinco e ocorreram cinco igualdades no placar. E em 13 de novembro, no Independência, o América venceu por 3 a 1, com gols de Felipe Azevedo, Ademir e Juninho, pela 32ª rodada da competição.

O último tabu quebrado e talvez o mais significativo veio na última semana, na reta final do campeonato. O Coelho nunca havia vencido a Chapecoense: na história dos confrontos, ocorreram cinco empates e quatro derrotas. Mas em 30 de novembro, o tabu se quebrou. Os comandados de Marquinhos Santos não só venceram, como golearam o time catarinense por 3 a 0, na Arena Independência, com dois gols de Ademir, de rebote e de pênalti, e um de Fabrício Daniel. O jogo foi válido pela 35ª rodada.

Tabus que perduram

Nem tudo são flores, e o América ainda manteve alguns tabus negativos como nunca ter vencido o Athletico-PR na Arena da Baixada, o tabu de mais de 20 anos sem vencer o Flamengo e o incômodo jejum de vitórias frente ao rival Atlético, que se arrasta há seis anos. Porém, com a manutenção na Série A para 2022 garantida, o Coelho terá o ano seguinte para mudar a escrita.

Nesta quinta-feira (9), o América entra em campo pela última vez na temporada, frente ao São Paulo, pela 38ª rodada do Brasileirão. Vai em busca somente da segunda vitória frente ao time paulista, para conquistar a vaga inédita na Copa Liberadores e fechar com chave de ouro, uma temporada histórica.

Fonte: O Tempo