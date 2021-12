“Cada jogo é uma final”, afirma Filipe Ferraz sobre o Mundial de Clubes

Pela quinta vez, o Ginásio Divino Braga, em Betim, Região Metropolitana de BH, recebe o Mundial de Clubes de vôlei masculino. O torneio, que começa nesta terça-feira (7), vai até o próximo sábado (11) e tem seis das principais equipes do mundo competindo pelo título. O Sada Cruzeiro começa a campanha em busca do tetracampeonato também nesta terça-feira, às 21h30, contra o clube iraniano Foolad Sirjan.

Já veterano no Mundial de Clubes, o Sada Cruzeiro sabe dos desafios que enfrenta em busca de mais um pódio, principalmente no momento atual de reconstrução do time. O oposto Wallace, MVP do Mundial em 2013, afirma que o desafio é grande, mas que o time sabe quais os próximos passos em busca do objetivo. “A gente sabe o que precisa pra melhorar, evoluir, então tem que ter a cabeça muito boa”, afirmou.

Uma vantagem para o time cruzeirense é a presença da torcida nas arquibancadas para empurrar o time, já que a Raposa joga todo o campeonato em casa. “A volta da torcida é algo muito bom pra nós, jogar em Betim é sempre legal e os torcedores nos apoiaram muito nos anos anteriores.”, conta Wallace.

Com um jogo de abertura contra um adversário não muito conhecido, a preparação precisa ser minuciosa. Filipe Ferraz, já acostumado a disputar o Mundial dentro de quadra, faz sua estreia como treinador neste torneio e admite entender as dificuldades que seus comandados podem enfrentar.

“A gente já vinha treinando sobre o que a equipe europeia faz, e também sobre a iraniana, que tem um saque flutuante muito chato. Precisamos trabalhar muito bem a recepção e o passe para conseguirmos jogar com tranquilidade. Cada jogo é uma final.”, conta o comandante da equipe cruzeirense.

Os jogos terão transmissão do Portal O TEMPO no nosso canal do YouTube ou pela TV Nsports. Veja abaixo a tabela completa:

CHAVES

Grupo A

– Cucine Lube Civitanova (ITA) – Campeão do Mundial de Clubes de 2019

– UPCN San Juan (ARG) – Vice-campeão Sul-Americano 2019/20

– Funvic Natal (BRA) – Campeão da Superliga 2020/21

Grupo B

– Sada Cruzeiro (BRA) – Campeão Sul-Americano 2019/20

– Trentino Itas (ITA) – Vice-campeão da Champions League 2020/21

– Sirjan Foolad (IRI) – Campeão Asiático 2020/21

Tabela de Jogos

Dia 1 – Terça-feira, 07/12

18h – Funvic Natal x UPCN San Juan

21h30 – Sirjan Foolad x Sada Cruzeiro



Dia 2 – Quarta-feira, 08/12

17h – Cucine Lube Civitanova x UPCN San Juan

20h30 – Sirjan Foolad x Trentino Itas



Dia 3 – Quinta-feira, 09/12

17h – Cucine Lube Civitanova x Funvic Natal

20h30 – Sada Cruzeiro x Trentino Itas



Dia 4 – Sexta-feira, 10/12 – Semifinais

17h – Semifinal 1

20h30 – Semifinal 2



Dia 5 – Sábado, 11/12 – Finais

17h – Disputa de 3º lugar

20h30 – Final

