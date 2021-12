Com Ibrahimovic, Milan tenta derrubar Liverpool e avançar na Liga dos Campeões

Segundo maior vencedor da Liga dos Campeões, o Milan entrará em campo nesta terça-feira, às 17 horas (de Brasília), com uma dura missão. Precisará derrubar o invicto Liverpool, no San Siro, e ainda torcer por um empate entre Porto e Atlético de Madrid para avançar às oitavas de final – uma vitória dos espanhóis também ajuda, se os italianos fizerem a lição de casa.

Qualquer resultado diferente eliminará a equipe italiana ainda na fase de grupos. Com dificuldades na última década, o dona de sete troféus da Liga dos Campeões não disputava o maior torneio há sete anos. E, para que este retorno não tenha um fim precoce, aposta todas as suas fichas na experiência de Zlatan Ibrahimovic

O atacante sueco, de 40 anos, será a referência em campo não apenas pelo bom futebol e pela bagagem. Prestes a completar sua 150ª partida em torneios de clube na Europa, ele será titular por conta da longa lista de desfalques do time de Milão, que perdeu nos últimos dias, por lesão, os atacantes Rafael Leão e Pietro Pellegri. Já tinha como baixas Simon Kjaer, Davide Calabria, Ante Rebic, Olivier Giroud e Samu Castillejo.

O Milan terá pela frente um rival que ainda não perdeu pontos no Grupo B da Liga dos Campeões. Foram cinco vitórias consecutivas, 15 pontos, 100% de aproveitamento e classificação garantida com tranquilidade e antecedência. O técnico Jürgen Klopp não indicou que pretende mandar a campo uma equipe reserva ou mista. Mas pode poupar jogadores mais desgastados. O goleiro Alisson deve ser titular, enquanto Fabinho deve começar no banco, enquanto Roberto Firmino se recupera de lesão.

Mas, para os italianos, vencer o Liverpool não será o suficiente Os outros dois rivais também têm chances de classificação, com ligeira vantagem para o Porto, atual segundo colocado da chave, com cinco pontos. Milan e Atlético de Madrid somam quatro pontos cada, porém o time italiano aparece em terceiro, com vantagem no saldo de gols.

Jogando em casa, no estádio do Dragão, o Porto só precisa vencer para selar a vaga nas oitavas, sem depender do resultado de Milan x Liverpool. Se empatar, tem chances desde que a equipe italiana não vença a inglesa. Tarefa mais complicada tem o time de Madri, com necessidade de vitória fora de casa. E ainda torce para o Milan não passar de um empate no San Siro.

Em momento difícil na temporada, a equipe comandada por Diego Simeone vem de três derrotas seguidas na Liga dos Campeões. No Campeonato Espanhol, é apenas o quarto colocado. Se tropeçar nesta terça, pode terminar em último lugar da chave, perdendo até mesmo a vaga na Liga Europa.

A terça-feira contará com mais seis jogos pela Liga dos Campeões, por três grupos diferentes. Mas os classificados já foram confirmados na rodada anterior. No Grupo D, a única definição é sobre quem terminará na primeira colocação. A briga é direta entre Real Madrid e Inter de Milão, que vão se enfrentar no Santiago Bernabéu, na capital espanhola.

Com 12 pontos, contra 10 dos italianos, o Real só precisa de um empate para assegurar o primeiro lugar. O outro confronto terá Shakhtar Donetsk x Sheriff, sendo que o segundo está garantido na Liga Europa, por terminar em terceiro lugar na chave.

Os Grupos A e C já definiram até seus vencedores. No primeiro, o Manchester City não poderá mais ser alcançado. Portanto, apenas cumprirá tabela com o RB Leipzig. Sem Neymar, machucado, o Paris Saint-Germain vai receber o Club Brugge.

No Grupo C, o Ajax apresenta campanha semelhante a do Liverpool, com 100% de aproveitamento. Somente o Bayern de Munique, que jogará na quarta, também tem cinco vitórias até agora. A equipe holandesa vai receber o Sporting, enquanto o Borussia Dortmund, já assegurado na Liga Europa, enfrentará o Besiktas, em casa.