Cruzeiro fecha patrocínio que vai render R$ 5 milhões por ano

O Cruzeiro divulgou o acordo com um patrocinador para o seu uniforme, o site de apostas PixBet. A empresa pagará R$ 5 milhões ao clube pelo acordo sem bônus.

Com a receita variável, a tendência é que o clube tenha um faturamento ainda maior. Conforme apuração do Super.FC, a Raposa embolsará 60% do valor que for faturado pelo site de apostas com a parceria.

O acordo foi costurado diretamente pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues. O mandatário discutiu a situação com a empresa nos últimos dias e acertou a sua chegada à camiseta do clube.

Além do Cruzeiro, a PixBet conversa com outros clubes. A ideia da empresa é acertar um patrocínio com o Bahia, avaliado em R$ 6 milhões, e outro com o Flamengo, avaliado em R$ 16 milhões.

A intenção do clube é fechar com mais patrocínios no decorrer da próxima semana. O desejo da diretoria é quitar os salários atrasados do elenco com os valores recebidos e pagar as duas dívidas que culminaram na punição do transfer ban.

Fonte: O Tempo