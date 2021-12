Desabamento no Jaqueline: Corpos passam por necropsia no IML de BH

Os corpos da menina de apenas um ano e oito meses e do padrasto dela, de 35 anos, vítimas do desabamento de duas casa no bairro Jaqueline, na região Norte de Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (7), já se encontram no Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte.

Segundo informações da Polícia Civil, eles já estão passando pelos processos de necrópsia e de identificação. A reportagem de O TEMPO esteve no porta do Instituto, mas nenhum familiar das vítimas foi encontrado no local.

Ainda não há informações sobre o velório e o enterro das vítimas.

Saiba quem foram as vítimas do desabamento

Pessoas que perderam a vida:

Antonella, de 1 ano e 8 meses

André Luiz, de 35 anos. Informações de vizinhos dão conta que se tratava do padrasto da mãe da criança

Vítimas que foram socorridas

Mãe da criança, de 23 anos, encaminhada para o Hospital Risoleta Neves

Adolescente, de 13 anos

Mulher, de 19 anos

O hospital Risoleta Neves e a Secretaria Municipal de Saúde informaram que não repassarão informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Fonte: O Tempo