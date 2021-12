É emoção que não acaba mais!

É muita emoção, torcedor atleticano. Mal deu tempo de gritar “bicampeão”, e outra decisão se aproxima. Desta vez, da Copa do Brasil. Sim, se tudo der certo, a Massa vai poder gritar “bicampeão” duas vezes neste ano. Mas não vai ser nada fácil. O Athletico-PR, que está no meio da tabela do Brasileirão, virá com muita fome de bola para tentar melar outra festa do Galo. E o time é bom, acabou de levar a Sul-Americana, ou seja, o duelo será barra pesada.

Mas o timaço de Cuca é claramente superior. É só pegar algumas das estrelas desta equipe memorável do Atlético para ver que alguns deles têm enorme capacidade de mudar completamente o jogo. O maior exemplo é Hulk. O homem já é o artilheiro do Brasileirão e, se for feita justiça, também será nomeado o melhor jogador da competição. E, na Copa do Brasil, com seis gols, ele também lidera entre os goleadores. Mas Cuca terá que ficar ligado e ser inteligente, porque a grande final será na casa do adversário. Por isso, será de enorme ajuda abrir uma boa vantagem no Mineirão. Um abraço!

Fonte: O Tempo