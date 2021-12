‘Fácil não é’, afirma Samara Felippo sobre relacionamento aberto com humorista

Samara Felippo, 43 anos, vive um namoro de sete anos com o humorista Elídio Sanna, do grupo Os Barbixas. E em determinado momento, eles decidiram abrir o relacionamento e precisam de certas ‘táticas’ para dar certo.

Em participação no canal no YouTube do Rafinha Bastos, a atriz diz que já viveu essa experiência com o parceiro e assume que ainda está se acostumando com a ideia.

“Não estou no nível de dizer que somos superabertos. Já aconteceu e não foi um problema. A parceria precisa entender, mas fácil não é. Existe sempre a possibilidade de seu parceiro se apaixonar por outra pessoa. Mas Elídio é super na dele”, explicou a artista.

Para que os ciúmes não tomem conta do relacionamento, Samara sempre propõe um diálogo sincero com Elídio: “A gente não nasceu para ser monogâmico. Sei que é um tabu para muitas pessoas que eu conheço, mas que ciúme é esse que vira prova de amor? Eu sou livre, e meu namorado entende bem isso. A gente não está junto há sete anos à toa. Existem limites, claro, existem acordos. Têm situações que não são tão confortáveis, e aí a gente senta para conversar”, detalha.

Fonte: O Tempo