Farofa da Gkay: João Guilherme tenta, mas não consegue beijar MC Mirella

A festa de 3 dias promovia pela comediante e influenciadora GKay está rendendo. E não só por conta da duração. Já rolou de tudo e, claro, muita pegação. Ou tentativa. O ator João Guilherme investiu em MC Mirella no segundo dia do evento.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o caçula do sertanejo Leonardo aparece admirando a beleza e corpão da funkeira, que estava com um top e um shortinho jeans rasgado. Com conversa ao pé do ouvido, ele tenta beijar a cantora, mas não consegue (assista clicando abaixo).