Fifa relembra título histórico do Cruzeiro sobre o Santos de Pelé

Há 55 anos, o Cruzeiro celebrava a conquista do título da Taça Brasil diante do Santos de Pelé, no Estádio Pacaembu. Nesta terça-feira (7), a Fifa relembrou a virada histórica do time celeste e definiu como uma das “surpresas mais impressionantes da história do futebol brasileiro”.

⏪ 55 years ago today one of the most stunning upsets in Brazilian football history was completed 🤯

🏆 Santos were huge favourites to win a 6th successive Taça Brasil title. Instead, Raul, Piazza, Dirceu Lopes and Tostao inspired @Cruzeiro to a mind-blowing triumph 🦊 pic.twitter.com/ZtLf6beGRo

— FIFA.com (@FIFAcom) December 7, 2021