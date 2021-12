Fiscal agropecuário é assassinado e enterrado em cova rasa em Patrocínio

Um fiscal agropecuário e dono de um frigorífico foi morto e enterrado em uma cova rasa em Patrocínio, no Alto Paranaíba. O corpo de Gilberto Borges, de 68 anos, foi encontrado com ferimentos na cabeça, nesta segunda-feira (6). Ele estava desaparecido desde o domingo (5) quando saiu para caminhar.

A Polícia Civil informou que “assim que comunicada do encontro de um corpo, na tarde de ontem (6/12), do idoso, de 68 anos, a Polícia Civil deslocou equipe da perícia criminal ao local, onde foram realizados os trabalhos iniciais, e instaurou Inquérito Policial para apuração do crime. A investigação de homicídio segue em andamento na Delegacia de Polícia Civil em Patrocínio”.

O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo após achar vestígios de sangue no asfalto e seguindo para dentro de um lote vago. Ao entrarem dentro do matagal foi encontrado o corpo do idoso. Ainda não há suspeitos e motivação para o crime.



Fonte: O Tempo