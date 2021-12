Idoso é indiciado por abandonar e atropelar cachorro em Pará de Minas

Um homem de 81 anos foi indiciado, nesta segunda-feira (6), por abandonar e ainda atropelar um cachorro em Para de Minas, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. O caso aconteceu em 30 de outubro deste ano e ganhou muita repercussão nas redes sociais, comovendo os moradores da cidade.

De acordo com as investigações da Polícia Civil e de imagens de câmeras de segurança, o suspeito abandonou o cachorro na rua e fugiu do local, passando com uma roda por cima do animal. Mesmo vendo que atropelou o cão, ele não prestou nenhum socorro.

As imagens do abandono e atropelamento ganharam as redes sociais e chegaram até a Polícia Civil que iniciou as investigações. O suspeito negou o crime, mas diante das provas, o homem foi indiciado.

O crime de maus-tratos pode render pena de 1 a 5 anos de prisão. O inquérito já foi remetido à Justiça. O cachorro foi socorrido e atendido em uma clínica da cidade, onde recebeu todos os cuidados após o atropelamento. Ele se recuperou e passa bem.

Fonte: O Tempo