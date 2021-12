Ituiutaba: ventos fortes derrubam árvores em vários pontos da cidade

Bombeiros cortam árvores após os fortes ventos em Ituiutaba

Ituiutaba, Minas Gerais. Fortes rajadas de ventos no fim da tarde da última segunda-feira (07.dez.2021) derrubaram árvores em vários pontos da cidade. O 2° Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado.

Uma árvore de grande porte caiu na Rua 22, bloqueando o trânsito de veículos em uma faixa no sentido Centro da cidade. O Corpo de Bombeiros Militar deu início aos trabalhos de desobstrução da via, realizando o corte da árvore e retirando o material que restava sobre a via pública.

Os bombeiros também foram acionados para desobstruir a Avenida Doutor Saul de Carvalho, na altura da Superintendência de Água e Esgoto de Ituiutaba, já que uma árvore havia caído no local. Os trabalhos foram concluídos já no período noturno, por volta das 19h30 — restabelecendo-se normalmente o fluxo de veículos.

Para a execução dos trabalhos os bombeiros utilizam motosserras, cones de sinalização, além é claro dos EPI’s necessários para manter a segurança dos militares.

Alerta do 2º Pelotão de Bombeiros de Ituiutaba

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais aproveita este período de fortes chuvas e rajadas de vento, para ressaltar a importância da participação da população para evitar quedas de árvore na cidade, que pode e deve ligar 193 sempre que se deparar com árvores com risco de queda e para trazer algumas orientações a toda população de Ituiutaba e região a respeito do corte de árvores que é realizado pela corporação.

Apesar de o incontestável valor das árvores para o ambiente, muitas vezes é conflitante o convívio delas no meio urbano, pois estão sujeitas às interferências naturais e antropogênicas, ao envelhecimento e ao acometimento de doenças, fatores esses que podem levar o espécime ao risco iminente de queda concomitantemente ao risco à vida e/ou bens. Nesse sentido, compete ao Corpo de Bombeiros adotar medidas que visem proteger as pessoas e o patrimônio. Uma dessas medidas é a vistoria quanto ao risco de queda, poda e corte de árvores, e para tal situação os militares contam com o aplicativo V Árvore. Vale ressaltar também que o Corpo de Bombeiros só realiza o corte e ou poda de uma árvore se ela oferecer risco iminente de queda, ou também nos casos de obstrução de vias pública, como ocorrido nesta tarde de segunda-feira, caso contrário a pessoa é orientada a adotar meios dentro da legislação vigente para realizar os trabalhos.