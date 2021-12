Marcelo Moreno segue com situação indefinida no Cruzeiro

O Cruzeiro ainda não definiu a situação de Marcelo Moreno, atacante que tem contrato com o clube até dezembro de 2022. O boliviano não tem manutenção confirmada no elenco comandado por Vanderlei Luxemburgo e pode deixar a Toca da Raposa II ao fim deste ano.

O centroavante de 34 anos desperta o interesse de clubes do futebol do exterior e ainda não se decidiu sobre a sua permanência. O departamento de futebol cruzeirense ainda estuda o que fazer com o camisa 9.

O mais provável é que Marcelo Moreno deixe o clube antes do início da próxima temporada. Há a intenção de rejuvenescer o ataque comandado por Vanderlei Luxemburgo. Além do jovem Thiago, que terminou a temporada como tiutular, a diretoria conversa com o atacante Edu, do Brusque, e já sabe que é necessário desembolsar R$ 1 milhão por sua contratação.

Fonte: O Tempo