Marilyn Manson é acusado de ameaçar filho de 8 anos de Evan Rachel Wood

A atriz Evan Rachel Wood, da série “Westworld”, alega, em documentos judiciais, que seu ex-namorado Marilyn Manson ameaçou seu filho de oito anos. A declaração foi feita nos documentos relacionados a uma disputa judicial pela guarda da criança, fruto do relacionamento de Wood com o ator Jamie Bell.

Em fevereiro, Evan afirmou ter sofrido uma série de abusos durante seu relacionamento com Manson. Após a denúncia, outras mulheres compartilharam as próprias experiências negativas com o roqueiro, que agora é alvo de processos por estupro, tortura, violência sexual, aprisionamento ilegal, e tráfico sexual.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, Evan Rachel Wood afirmou em abril em papéis judiciais que o músico ameaçou “ferrar” com seu filho, Jack, além de ameaçá-la de morte e afirmar que iria “destruir” as famílias das outras mulheres que o acusam. A atriz afirma ter instalado vidros à prova de balas, uma porta de metal e uma cerca de segurança em sua casa após as ameaças.

No começo do ano, ela saiu da cidade de Los Angeles com o filho para morar em Nashville, no estado do Tennessee, por conta de sua “preocupação com a segurança” da criança. “Eu tenho medo extremo do suposto abusador”, diz. “Eu sofri traumas e danos físicos e emocionais severos nas mãos dele, e tenho medo que ele busque vingança contra mim por depor machucando a mim, meu filho, e membros da minha família”.

Wood afirma ter ouvido de outra das supostas vítimas que Manson teria fotos de seus filhos, além de seus registros sociais. Ele teria dito à mulher, cuja identidade não foi revelada, que sabe onde suas famílias moram, onde as crianças estudam, onde elas e seus pais trabalham, e que “eles estão fodidos, e vão ser destruídos”.

A disputa judicial entre Evan Rachel Wood e o ex-marido está relacionada à mudança da atriz para Nashville. Jamie Bell a acusa de querer afastá-lo de seu filho.

“Eu não entendo o que está acontecendo”, afirmou o ator, ao tribunal, segundo o Daily Mail. “Ou as alegações de que Evan está recebendo ‘ameaças de morte’ são verdadeiras e Jack não está seguro com ela, ou não são verdadeiras e ela está separando nosso filho de mim por outras razões inventadas por ela”.

A sequência de acusações a Marilyn Manson começou com texto publicado por Evan em suas redes sociais. Ela afirma que era adolescente quando conheceu o cantor, e diz ter sido “abusada e manipulada” por ele durante anos.

Manson negou todas as acusações em seu Instagram, chamando-as de “distorções horrorosas da realidade”.

Fonte: O Tempo