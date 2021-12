‘MasterChef’: Confira o que vai rolar na semifinal desta terça

A contagem regressiva para conhecer o vencedor da oitava temporada do “MasterChef” Brasil está acelerada. Nesta terça-feira (7) acontece a semifinal do reality mais saboros da TV brasiliera.

Daphne, Eduardo, Isabella e Kelyn estão na disputa pelo título de melhor cozinheiro amador do país. Aliás, Edu e Daphne são ex-parcipantes do MasterChef Júnior”. O programa, que vai ao ar logo mais, às 22h30, vai ter nada menos do que Pabllo Vittar e uma caixa misteriosa.

De acordo com o material divulgado pelo site da Band, na primeira prova da semifinal, os semifinalistas terão de encarar a última e mais diferente Caixa Misteriosa do ano, que traz apenas ingredientes brancos, como filé de linguado, vieiras, lula, arroz, palmito, feijão branco, couve-flor, nabo, coco, entre outros.

O grande desafio da noite será transformar esses itens sem cor em uma verdadeira obra de arte da alta gastronomia. Para isso, o quarteto terá à disposição um estojo de tintas e corantes alimentícios. Quem ficar com a caixa dourada, ganhará folhas de ouro para finalizar o prato. Após o tempo estipulado, os jurados definem o primeiro finalista do reality.

Já na prova de eliminação, os três cozinheiros restantes serão desafiados a preparar um banquete para a cantora Pabllo Vittar. Com o intuito de inspirá-los, os jurados apresentam uma mesa luxuosa com uma coroa de carré de cordeiro acompanhada de legumes salteados, além de uma pavlova de frutas como sobremesa. As receitas complexas, cheias de técnica e processos, vão deixar o trio em pânico. E aí, o que será que vai acontecer? Reta final emocionante…

Fonte: O Tempo