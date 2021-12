Mulher é esfaqueada pelo marido, tenta fugir, cai da escada e morre em Minas

Uma mulher de 43 anos foi assassinada com cinco facadas pelo marido que estava com ciúmes dela, na cidade de Matipó, na Zona da Mata de Minas Gerais, nesta terça-feira (7). A vítima já tinha medida protetiva contra o suspeito, de 50 anos .

De acordo com a Polícia Militar, a mulher levou cinco facadas do homem dentro de casa. Ela tentou fugir do suspeito, mas caiu de uma escada que dá acesso à rua e morreu.

A vítima já tinha registrado duas ocorrências contra o suspeito, em setembro e outubro deste ano, por sofrer ameaças dele. A Polícia Militar chegou a cumprir uma ordem judicial para que o homem saísse da casa da mulher.

No entanto, depois a vítima aceitou que ele retornasse para a casa. Depois ela saiu do local e foi para a casa do pai, mas por fim voltou a morar com o marido e os dois filhos já adultos.

A vítima era funcionária da prefeitura da cidade e também prestava serviços como faxineira no quartel da Polícia Militar, onde ela era orientada a se afastar do homem.

Após cometer o crime, o suspeito fugiu do local e é procurado pela polícia. O suspeito já tô há ido no banco e sacado dinheiro para fugir.

