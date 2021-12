Mundial: Funvic Natal supera crise e bate o UPCN em virada brilhante na estreia

Funvic Natal e UPCN foram à quadra nesta terça-feira (7), na abertura do Mundial de clubes de vôlei. Além da ansiedade natural de qualquer estreia, o time brasileiro começou a disputa precisando superar a crise administrativa e financeira que assola o clube. No ginásio Divino Braga, em Betim, o time potiguar saiu em desvantagem, conseguiu se superar e virou o duelo para vencer por 3 sets a 2 (21/25, 22/25, 25/20, 25/21 e 15/12)

Nesta quarta-feira (8), o UPCN estará novamente em ação, diante do Cucine Lube Civitanova, às 17h. Na quinta (9), será a vez de o Natal encarar o time italiano, também às 17h, novamente no Divino Braga. O Portal O Tempo, em parceria com a NSports, transmitirá todos os jogos da competição.

CLIQUE AQUI PARA ADQUIRIR INGRESSOS

O Natal entrou perdido em quadra, dando a impressão de que estava desconcentrado, nervoso. Motivo para tal não faltava. Na véspera da estreia, o técnico Carlos Weber foi afastado pela diretoria, por se queixar da gestão do Funvic.

Weber já havia demonstrado insatisfação com a falta de estrutura oferecida pelo clube, e a gota d’água foi a ausência do ponteiro cubano Elián. O jogador ficou fora do Mundial porque a diretoria não quis pagar a taxa obrigatória de transferência.

No confronto desta terça, Weber foi substituído por João Conceição, que pouco pôde fazer para ajustar o posicionamento dos jogadores em quadra. Em um pedido de tempo, foi flagrado admitindo que não conhecia o posicionamento defensivo do time. Diante das circunstâncias, o UPCN não teve muita dificuldade para abrir dois sets de vantagem (25 a 21 e 25 a 22).

Na terceira parcial, o Natal entrou no jogo e o técnico João Conceição foi tomando as rédeas da equipe. Os brasileiros passaram a errar menos, ajustaram defesa, ataque e, na base da raça, cresceram na partida para fechar em 25 a 20. O Natal conseguiu manter o ritmo e venceu a quarta parcial em 25 a 21, levando a decisão para o tie-break.

No quinto e último set, o Natal não deu espaço para o UPCN e fechou por 15 a 12. Após o último ponto, todos os jogadores do time nordestino foram ao lado da quadra e festejaram com Carlos Weber.

Tabela de Jogos

Terça-feira, 7/12

Funvic Natal 3 x 2 UPCN San Juan

21h30 – Sirjan Foolad x Sada Cruzeiro

Quarta-feira, 8/12

17h – Cucine Lube Civitanova x UPCN San Juan

20h30 – Sirjan Foolad x Trentino Itas

Quinta-feira, 9/12

17h – Cucine Lube Civitanova x Funvic Natal

20h30 – Sada Cruzeiro x Trentino Itas

Sexta-feira, 10/12 – Semifinais

17h – Semifinal 1

20h30 – Semifinal 2

Dia 5 – Sábado, 11/12 – Finais

17h – Disputa de 3º lugar

20h30 – Final

CHAVES

Grupo A

– Cucine Lube Civitanova (ITA) – Campeão do Mundial de Clubes de 2019

– UPCN San Juan (ARG) – Vice-campeão Sul-Americano 2019/20

– Funvic Natal (BRA) – Campeão da Superliga 2020/21

Grupo B

– Sada Cruzeiro (BRA) – Campeão Sul-Americano 2019/20

– Trentino Itas (ITA) – Vice-campeão da Champions League 2020/21

– Sirjan Foolad (IRI) – Campeão Asiático 2020/21

Fonte: O Tempo