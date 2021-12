Mundial: Sada Cruzeiro estreia de forma arrasadora e atropela o Sirjan Foolad

O Sada Cruzeiro deu o primeiro passo rumo ao tetracampeonato com o pé direito. Nesta terça-feira (7), na estreia no Mundial de Clubes, atuou muito bem contra Sirjan Foolad, fez valer sua superioridade técnica e bateu com autoridade a equipe iraniana por 3 sets a (25/20, 25/16 e 25/16), pelo grupo B. Com muita força e velocidade no ataque, a Raposa não deu chance aos visitantes, sobretudo, por intermédio do ponteiro López. A torcida azul compareceu em bom número ao ginásio Divino Braga, em Betim, com 3.052 cruzeirenses nas arquibancadas.

O Sirjan Foolad volta à quadra nesta quarta-feira (8), às 20h30, contra o Trentino Itas. O próximo compromisso do Cruzeiro será na quinta (9), diante dos italianos, às 20h30. O time europeu, vice-campeão da Champions League, é um dos favoritos ao título. O Portal O Tempo, em parceria com a NSports, transmitirá todos os jogos da competição.

CLIQUE AQUI PARA ADQUIRIR INGRESSOS

O técnico Filipe Ferraz havia destacado que sua equipe iria encarar cada jogo como sendo uma final, e foi assim que o Cruzeiro partiu para cima do campeão asiático. Os mineiros forçaram o saque desde o início do primeiro set, dificultando a recepção. O Sirjan tentou sacar flutuante, mas a bola chegou redonda na mão do levantador Cachopa, que alternou bem as distribuições. Pelo meio, com Isac e Otávio, e na ponta, com López. O bloqueio iraniano tentou segurar o ataque estrelado, mas a força e a velocidade que encontrou do outro lado não permitiu, e os anfitriões fecharam em 25 a 20.

O Cruzeiro seguiu muito agressivo na segunda parcial, principalmente com o ponteiro López, “imparável” em quadra. O Sirjan ficou sem muita opções para contragolpear, enquanto a Raposa impunha seu jogo ajustado. Sem sufoco, a equipe estrelada foi construindo o placar e não encontrou resistência para fazer 25 a 16.

O terceiro set foi um passeio azul, a ponto de abrir 8 a 0 de vantagem. O primeiro ponto dos iranianos só veio após um erro de saque do rival. Com a ampla vantagem, o Cruzeiro chegou a “relaxar” em quadra, permitindo uma sequência de pontos do Sirjan, que conseguiu diminuir a vantagem para quatro pontos (14 a 10). O Cruzeiro acordou e voltou a se distanciar no placar, fechando em 25 a 16.

Tabela de Jogos

Terça-feira, 7/12

Funvic Natal 3 x 2 UPCN San Juan

Sirjan Foolad 0 x 3 Sada Cruzeiro

Quarta-feira, 8/12

17h – Cucine Lube Civitanova x UPCN San Juan

20h30 – Sirjan Foolad x Trentino Itas

Quinta-feira, 9/12

17h – Cucine Lube Civitanova x Funvic Natal

20h30 – Sada Cruzeiro x Trentino Itas

Sexta-feira, 10/12 – Semifinais

17h – Semifinal 1

20h30 – Semifinal 2

Dia 5 – Sábado, 11/12 – Finais

17h – Disputa de 3º lugar

20h30 – Final

Fonte: O Tempo