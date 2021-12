Nick Cannon revela morte do filho e diz que trabalhar serve como distração

O cantor e apresentador Nick Cannon, 41, anunciou chorando a morte de seu filho Zen, de 5 meses, em seu programa de TV, nesta terça-feira (7). A criança tinha hidrocefalia e um tumor no cérebro.

Cannon explicou que levou o filho ao médico quando ele tinha apenas dois meses. Segundo o apresentador, o bebê estava com tosse, tinha uma respiração interessante e a cabeça grande.

“Não pensamos nada sobre isso, mas eu realmente queria levá-lo ao médico para respirar e checar seus seios da face. Achamos que seria um processo de rotina”, disse Cannon.

O apresentador disse que o bebê passou por uma cirurgia para colocar um implante para drenar o fluido no cérebro. Cannon falou que Zen piorou no dia 25 de novembro e ele voltou para Los Angeles para ficar ao lado do filho e da esposa, a modelo Alyssa Scott.

“Este fim de semana fiz um esforço válido para passar o máximo de tempo de qualidade que podia com o Zen. Acordamos no domingo e [fomos] para o oceano. Então, eu tive que voar de volta para Nova York para o show “, falou Cannon, caindo em lágrimas. “Quando entrei no carro e fui para o aeroporto, tive que me virar.”

O apresentador disse chorando que segurou seu filho pela última vez no domingo. Segundo ele, trabalhar logo depois da morte do filho serve como uma distração. “Você não pode curar até sentir.”

Após Cannon falar da morte do filho na TV, Alyssa compartilhou um vídeos de Zen nos stories do Instagram.

Cannon também é pai de gêmeos Moroccan e Monroe,10, com a ex-mulher Mariah Carey; Golven, 4, e Powerful, 1, com h Brittany Bell e os Zion e Zillion,5, com Abby De La Rosa.

Fonte: O Tempo