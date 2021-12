Pentacampeão, Trentino segue preparação para estreia no Mundial

O Trentino já está em solo Brasileiro e segue com a preparação para a estreia no Mundial de Clubes nesta quarta-feira (8), contra o Sirjan Foolad, do Irã. O clube, que já é pentacampeão do torneio, realizou um treino físico no domingo e aproveitou a segunda-feira para fazer reconhecimento do Ginásio Divino Braga, em Betim, na Região Metropolitana de BH, onde os jogos serão disputados.

O treinador Angelo Lorenzetti comandou um treino de duas horas focado em saque e recepção, além do tradicional amistoso no fim do período. Em entrevista à Trentino Volley TV, afirmou que está entusiasmado com a participação no Mundial e que todos os jogos disputados serão de extrema relevância para a campanha da equipe na temporada.

“Vamos aproveitar cada jogo para crescer como grupo e em qualidade de jogo, independentemente dos resultados que tenhamos.”, declarou.

Na fase de grupos, o Trentino enfrenta o Sada Cruzeiro, que jogará em casa, e o iraniano Sirjan Foolad. Para Lorenzetti, os jogos prometem ser disputados, principalmente pelo fato de serem adversários ‘desconhecidos’ para a tradicional equipe italiana.

“Sabemos pouco sobre os adversários, principalmente o Foolad Sirjan. O Sada Cruzeiro é mais conhecido, mas a partida será ainda mais difícil pelo componente ambiental e pela qualidade técnica do adversário.”, completou.

A boa notícia para os torcedores italianos é que todos os treze atletas do elenco estão à disposição do técnico.

O jogo de estreia do Trentino é nesta quarta-feira (8), às 21h30. Os jogos terão transmissão do Portal O TEMPO no nosso canal do YouTube ou pela TV Nsports.

Fonte: O Tempo