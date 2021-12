Roberto Carlos lança gravação inédita de ‘Outra Vez’

A trilha de “Um Lugar ao Sol”, assim como a novela, tem repercutido nas redes sociais. Canções de grandes nomes da MPB embalam os dramas dos personagens criados por Lícia Manzo. E quem não poderia faltar é o Rei Roberto Carlos. Ele lançou uma um single com gravação inédita da canção “Outra vez”. Aliás, segundo o colunista e jornalista especializado em música , Mauro Ferreira, RC está está duplamente presente na trilha da novela das 21h. Além do dueto com Liah Soares na canção A cor do amor (Liah Soares e Iana Marinho), já disponível em single editado em 17 de novembro, o cantor regravou a canção Outra vez (1977) para o folhetim. A edição do single com a regravação de “Outra vez” está programada para quinta-feira, 9 de dezembro.