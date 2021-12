Sete pessoas estavam em imóvel que desabou no bairro Jaqueline, em BH

O Corpo de Bombeiros informou, nesta terça-feira (7), que sete pessoas estavam em um dos imóveis que desabou no bairro Jaqueline, região Norte de Belo Horizonte. Dois moradores, um homem de 35 anos e uma bebê de 1 ano e 8 meses, morreram.

“Na edificação de três andares tinham pessoas com grau de parentesco. Eram sete pessoas: quatro pessoas nos andares inferiores, sendo um casal, uma adolescente e uma jovem. Outras três pessoas estavam no andar superior. Dessas três pessoas que estavam no andar superior, uma foi retirada com vida e as outras duas, infelizmente, vieram a óbito”, explicou o tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros.

Na área superior estava a jovem de 23 anos, o padrasto dela e a filha da mulher, a pequena Antonella. O primeiro resgate foi de mãe e filha.

“Mãe e filha estavam no mesmo quarto. Depois, a gente já conseguiu detectar a presença da vítima masculina. Ele estava em um cômodo que ficava ao lado desse quarto, o acesso estava bem mais prejudicado. Retiramos essa vítima por volta de 4h30 e, infelizmente, no nosso primeiro acesso parcial com o médico, o óbito já havia sido atestado pela inexistência de batimentos cardíacos”, detalhou o tenente.

Imóvel de quatro andares

Ainda segundo o bombeiro, no imóvel de quatro andares que também desabou funcionava uma oficina. A estrutura desse imóvel ainda estava em fase de construção e não havia ninguém no local no momento do colapso.

