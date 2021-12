‘Vi uma onda de poeira, desesperador’, lembra vizinho de casas que caíram em BH

“Ouvi um estrondo que ainda não saiu da minha cabeça. Barulho de telhas quebradas e coisas pesadas indo ao chão. Da janela do quarto, vi uma onda de poeira muito alta e amarela, foi desesperador”. Esse é o relato emocionado do aposentado Agnaldo Gonçalves, de 65 anos.

Ele mora em uma residência de dois andares que fica em frente às casas que caíram, na madrugada desta terça-feira (7), no bairro Jaqueline, na região Norte de Belo Horizonte. Na tragédia, duas pessoas da mesma família morreram e três pessoas ficaram feridas.

O aposentado contou que no momento do desabamento estava assistindo televisão no quarto e, quando abriu a janela, não imaginava o tamanho da tragédia que ele acabara de presenciar.

“Infelizmente quando vi que as casas dos meus vizinhos tinham desabado fiquei em choque. Vi todos crescerem e presenciar uma tragédia dessa com uma família tão unida é muito triste”, disse o aposentado.

O estudante Kauã Lucas, de 14 anos, é neto do aposentado e mora na casa do avô. O menino contou que acordou no momento da tragédia com o quarto tremendo.

“O estrondo do desabamento foi tão forte que senti meu quarto tremer. Quando olhei pela janela, só consegui ver uma poeira amarela grossa e os vizinhos pedindo ajuda que a casa tinha caído”, lembrou o estudante.

