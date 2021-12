A memória do atleticano é cada dia mais mágica

Esses últimos dias têm sido especiais, torcedor atleticano. Além da lembrança recente da taça sendo erguida no domingo, após o jogaço contra o Bragantino, a memória do apaixonado pelo Galo volta com toda força nessas horas. Primeiro, é claro, da conquista de 1971, com aquele gol do Dadá contra o Botafogo, em pleno Maracanã. Dario, inclusive, foi merecidamente homenageado pela organização ao atravessar o gramado do Mineirão levando a taça para os bicampeões brasileiros deste ano. Mas, além dos títulos brasileiros, voltei ao passado com a conquista heroica da Libertadores de 2013. Aquele time, comandado pelo mesmo Cuca, que teve em Ronaldinho Gaúcho seu símbolo maior. Um ano depois, vivemos a emoção daquela Copa do Brasil mágica de 2014, com duas partidas vencidas por 4 a 1 sobre Flamengo e Corinthians, e a final em cima do arquirrival. É, amigo atleticano, a vida é cheia de alegrias. Cabe à nossa memória guardá-las com carinho, numa gaveta em que, espero, esteja em breve o bicampeonato da Copa do Brasil. Um abraço!

Fonte: O Tempo