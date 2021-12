Bahia desafia o Fortaleza em luta contra o rebaixamento

O Bahia só depende de suas forças para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Para isso, precisa ganhar do Fortaleza, nesta quinta-feira (9), às 21h30, na Arena Castelão, pela última rodada da competição.

Com 43 pontos, o Bahia ocupa o 16º lugar, mas é ameaçado por dois adversários gaúchos. Se empatar na capital cearense, o Tricolor terá de torcer para o Juventude não ganhar do Corinthians em casa. Se o Bahia perder, terá de torcer para o Juventude ser derrotado e para o Grêmio não ganhar do Atlético.

Para essa partida, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com o atacante Rossi, suspenso, mas terá o retorno de Lucas Mugni. Assim, deve entrar em campo com a seguinte formação: Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel, Lucas Mugni e Juninho Capixaba; Gilberto e Raí Nascimento.

Do outro lado, o Fortaleza já está garantido na fase de grupos da Libertadores. No entanto, a equipe cearense tem a chance de terminar o campeonato na quarta colocação, o que lhe garantiria mais R$ 1,6 milhão na conta. Para isso, terá de ganhar do Bahia e torcer por tropeço do Corinthians diante do Juventude.

Vindo de derrota para o Cuiabá na Arena Pantanal, o Fortaleza terá os retornos do lateral Lucas Crispim e do meio-campista Ederson. O Leão deve entrar em campo com a seguinte escalação: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Éderson, Felipe, Matheus Vargas e Lucas Crispim; David e Robson.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (9)

Juiz: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)

Transmissão: TNT Sports e Premiere

Fonte: O Tempo