Campeão da Copa do Brasil definirá o nome de uma famosa cerveja

Já está certo que o Atlético, com ou sem “h” no nome, vai levar o troféu da Copa do Brasil. Brincadeira à parte, a Brahma, patrocinadora dos dois times, resolveu entrar na onda e, na quinta-feira (15), dia da grande final do campeonato, vai dobrar o “h” no próprio nome, caso o Athletico Paranaense vença, ou vai tirar o “h” do nome, caso o Atlético Mineiro seja o campeão.

Para não errar na hora do novo batismo, a cerveja, que é patrocinadora da competição, convocou o professor e especialista em língua portuguesa Sérgio Nogueira, conhecido do “Soletrando”, do “Caldeirão”, para a ação “H da Questão”. “Essa é a única letra do alfabeto que não tem valor fonético, ou seja, sem som. Mesmo assim, está presente em muitas palavras que usamos no nosso dia a dia”, explicou o acadêmico.

Além de mudar o próprio nome, a Brahma convoca o torcedor a tirar o “h” do nome, caso torça para o Atlético Mineiro, ou colocar “h” no nome, caso seja torcedor do Atlético Paranaense. “A Brahma, que sempre esteve ao lado da torcida e é patrocinadora oficial dos dois clubes e da Copa do Brasil, quis fazer essa homenagem ao campeão promovendo uma ação divertida que mostra toda a complexidade da língua portuguesa”, explica a gerente de marketing regional do rótulo Nathália Coutinho.

A primeira partida da final da Copa do Brasil vai acontecer neste domingo (12), a partir das 17h30. A finalíssima está marcada para quarta que vem. Todos os detalhes no caderno Super F.C.

Fonte: O Tempo