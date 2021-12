Carreta transportando escavadeira tomba e carro acaba esmagado no Sul de Minas

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas, na tarde desta quarta-feira (8), após uma carreta que transportava uma escavadeira tombar e a máquina se soltar e esmagar um carro, na BR-146, em Poços de Caldas, no Sul de Minas.

O tenente Julio Alves, do Corpo de Bombeiros, conta que a corporação foi acionada na rodovia por volta das 16h10, sendo que o ponto da batida fica em um local conhecido como descida da Serra do Selado, próximo à “Venda do Chico”.

“Tínhamos três vítimas na carreta, sendo uma delas fatal. Os outros dois ficaram feridos, sendo que um deles ficou preso às ferrages e precisou ser desencarcerado, e o outro foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)”, detalha o militar.

Já no carro, havia uma pessoa que morreu na hora. A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e fez os levantamentos iniciais, mas, até o momento, a causa do acidente ainda não foi precisada.

Após o socorro às vítimas, agora os bombeiros atuarão na limpeza da pista. Entretanto, até as 18h30, o trânsito no local seguia em operação pare/siga, fluindo lentamente, com desvio feito em um dos acostamentos.

Fonte: O Tempo