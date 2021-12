Chuva e ventania provocam destelhamento de casa no Vale do Jatobá, no Barreiro

O temporal que cai sob Belo Horizonte desde o início da semana segue tendo reflexos na capital e, mesmo dentro de casa, a população não tem sossego. A estrutura do telhado de uma residência popular no bairro Vale do Jatobá, na região do Barreiro, cedeu e caiu sobre a fiação elétrica em decorrência da ventania e da chuva de ontem.

Militares do Corpo de Bombeiros auxiliam funcionários da Cemig nesta quarta-feira, 8, na remoção da estrutura que ficou dependuradas nos fios de alta tensão. Apesar do susto, ninguém se feriu.

A chamada foi realizada da noite de terça-feira por volta das 23h20. Mas pelo grande volume de chamadas, a Cemig teve disponibilidade somente hoje pela manhã, por volta das 7h25, para atender o caso.

Para evitar risco de choque elétrico, o local foi isolado. Militares e equipe da Cemig seguem na rua José Gualberto do Nascimento.