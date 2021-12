Cidades do Jequitinhonha ficam debaixo d’água após fortes chuvas

Um temporal, registrado entre a noite de terça-feira (7) e a manhã desta quarta-feira (8), deixou pelo menos três municípios da região do Jequitinhonha debaixo d’água. Segundo Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), as cidades de Monte Formoso, Pamópolis e Fronteira dos Vales foram as mais atingidas, entretanto, não há informações de vítimas.

Em Fronteira dos Vales, que fica na divisa entre as regiões do Jequitinhonha e do Mucuri, alguns córregos que cruzam a cidade a transbordaram, invadindo pelo menos 30 casas e derrubando dez pontes. O número de desalojados e desabrigados ainda é levantado pela Defesa Civil do município.

“A estação de captação de água da Copanor foi afetada, e o município encontra-se com a distribuição de água suspensa. Os técnicos da concessionária já estão trabalhando para sanar o problema”, informou a Defesa Civil Estadual.

Em Monte Formoso, parte do centro da cidade ficou alagado, sendo que um posto de Saúde e uma escola também foram afetados pela inundação. “Até o momento, não há vítimas. Os desalojados e desabrigados estão sendo levantados pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, que está em campo”, informou a Defesa Civil Estadual.

O órgão disse ainda estar em contato com o prefeito do município, inclusive orientando quanto à decretação de situação de emergência. Em vídeos publicados nas redes sociais, moradores mostram a situação que a cidade amanheceu nesta quarta. Confira:

Já em Palmópolis, houve transbordamento do rio Jucuruçu, que corta o município. A água também invadiu algumas residências, mas o órgão de Defesa Civil da cidade ainda está apurando e levantando os dados a respeito da quantidade de pessoas afetadas.

Estado já enviou equipes

Ainda de acordo com a Defesa Civil Estadual, o órgão já deslocou equipes para “prestar todo o apoio necessário neste momento, de forma presencial”.

“O Grupo Estratégico de Resposta (GER) do Estado já foi acionado, com o intuito de restabelecer a normalidade nos municípios o mais breve possível. A Sedese, a Copasa e a Seinfra já estão se dirigindo aos municípios afetados com técnicos que fornecem orientações e apoio na elaboração de documentos importantes para a captação de recursos visando ao restabelecimento das ações e assistência aos afetados”, complementou o órgão estadual.

