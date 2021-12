Cruzeiro faz consulta por goleiro Jailson no mercado da bola

O Cruzeiro procurou o estafe de Jailson a fim de contratá-lo para a próxima temporada. O diretor de futebol Alexandre Mattos, que assumirá o clube a partir de janeiro de 2022, foi o responsável por fazer contato com os empresários do atleta de 40 anos.

A intenção era saber o que o atleta pretende para assinar com uma equipe a partir do ano seguinte. Ainda não foi feita uma proposta para assinar com o veterano, que fica livre ao fim do seu contrato com o Palmeiras.

Houve uma reunião entre o goleiro e membros de seu estafe na tarde desta quarta-feira (8). O grupo discute a possibilidade de assinar com uma equipe a partir da próxima temporada.

Em que pese a busca por um novo goleiro, o Cruzeiro conta com o experiente Fábio no elenco. O atleta de 41 anos renovou o seu compromisso até dezembro de 2022 e está garantido para a próxima temporada.

Fonte: O Tempo