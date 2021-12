Grêmio relaciona Douglas Costa para ‘decisão’ contra o Galo após polêmica

Em meio à polêmica envolvendo a continuidade de Douglas Costa, o Grêmio anunciou a lista de relacionados para o duelo de desta quinta-feira (9), contra o Atlético, válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro, com o nome do meia-atacante.

No Twitter, a equipe gaúcha convocou, além do camisa 10, outros 22 jogadores para a partida, que vale a vida do clube na 1ª divisão nacional do ano que vem.

Ainda não se sabe se o jogador, que apagou todas as fotos com a camisa do Grêmio em sua rede social, será titular do técnico Vagner Mancini na partida, marcada para às 21h30, em Porto Alegre.

Na última partida do clube, diante do Corinthians no último fim de semana, Douglas Costa foi desfalque do time por suspensão – ele tomou o 3° cartão amarelo na vitória contra o São Paulo.

FESTA DE CASAMENTO NEGADA

Às vésperas do último jogo da temporada, que pode salvar o Grêmio do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, Douglas Costa pediu liberação para realizar uma festa de casamento no Rio de Janeiro.

A solicitação, negada pelos dirigentes gremistas, foi revelada pela coluna do jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, e confirmada ao UOL Esporte.

A confraternização estava marcada para terça-feira (7), no Copacabana Palace. O pedido de Douglas Costa foi de autorização para ir ao Rio de Janeiro e voltar na manhã seguinte, ou seja, hoje (8). Douglas Costa está concentrado com os demais jogadores do elenco para a partida decisiva do Grêmio.

Fonte: O Tempo