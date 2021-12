Guga fala em ‘jogo de oportunidade’ contra Grêmio, visando vaga na final

Com o bicampeonato brasileiro na bagagem, o Atlético viajou a Porto Alegre no início da noite desta quarta-feira (8) para enfrentar o Grêmio, pela última rodada da competição. Por ter o primeiro jogo da final da Copa do Brasil já neste domingo (12), Cuca não levou os titulares, que ficaram em Belo Horizonte e treinam nesta quinta-feira (9), na Cidade do Galo.

O lateral-direito Guga, atualmente reserva de Mariano, falou sobre a oportunidade de fazer uma boa partida diante do Grêmio, que faz o jogo da vida contra o rebaixamento, para beliscar uma vaga na equipe que disputa os dois jogos da final da Copa do Brasil diante do Furacão.

“Acredito que todos nós que estamos indo para esta viagem estamos indo com um só pensamento, que é de aproveitar esta oportunidade da melhor forma, porque a gente luta o ano todo para buscar essas oportunidades e, tendo uma final à frente, faltando poucos dias, todo mundo quer participar. Nada melhor do que uma oportunidade dessa contra um time que vai jogar a vida. É um jogo que a gente precisa entrar já 100% atento, ligado, para entregar nosso melhor e mostrar para o Cuca que a gente está pronto para jogar uma decisão, então é um jogo de oportunidades”, comentou.

O adversário alvinegro precisa de uma vitória – e ainda torcer por derrotas de Bahia e Juventude – para conseguir escapar do rebaixamento à Série B. Guga foi perguntado sobre a possibilidade de rebaixar o time gaúcho e afirmou que o Galo não tem culpa da má fase do time comandado por Vagner Mancini, que não fez bom campeonato.

“A gente sabe que o futebol tem dessas coisas. Só que acredito que não vai ser o Galo que vai rebaixar. Eles tiveram 37 rodadas para se livrar. A culpa não pode ser nossa de rebaixar. Estamos indo fazer a nossa parte, jogar o nosso jogo, entregar o nosso melhor. A culpa não vai ser nossa. Eles tiveram chances. Eles viveram um momento ruim durante todo o campeonato, mas a gente vai com a cabeça pensando que temos que aproveitar as oportunidades”, afirmou Guga.

Fonte: O Tempo