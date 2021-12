Homem perde R$ 27 mil após trocar nudes com suposta menor de idade em Minas

Um homem de 45 anos perdeu R$ 27.800 após trocar fotos íntimas com uma suposta menor de idade e ser ameaçado por criminosos que se passaram por um delegado, nesta quarta-feira (8), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima começou a trocar nudes com uma suposta mulher que conheceu pelo Facebook com o nome de Nicole.

Os dois mantiveram contato pelo WhatsApp, onde as fotos foram trocadas.

Nesta quarta, um homem ligou para a vítima se passando por delegado e dizendo que a menina era menor de idade.

Ele pediu duas transferências para não prender o homem nos valores de R$ 7.800 e de R$ 20 mil. Ao ver que foi vítima de golpe, o homem procurou a Polícia Militar.

O boletim foi repassado para a Polícia Civil para investigações do caso.

Fonte: O Tempo