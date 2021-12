Inmet alerta para chuvas de até 100 mm e ventos de 100km/h em 164 cidades de MG

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para chuvas fortes com até 100 milímetros e ventos de 100 km/h em 164 cidades de Minas Gerais entre esta quarta-feira (8) e a manhã desta quinta-feira (9).

“Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário”, informou o Instituto.

Veja as cidades que serão afetadas:



Açucena

Água Boa

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Aimorés

Almenara

Alpercata

Alvarenga

Angelândia

Araçuaí

Aricanduva

Ataléia

Bandeira

Berilo

Berizal

Bertópolis

Bocaiúva

Botumirim

Cachoeira de Pajeú

Campanário

Capelinha

Capitão Andrade

Caraí

Carbonita

Carlos Chagas

Catuji

Catuti

Central de Minas

Chapada do Norte

Comercinho

Conselheiro Pena

Coroaci

Coronel Murta

Crisólita

Cristália

Cuparaque

Curral de Dentro

Divino das Laranjeiras

Divisa Alegre

Divisópolis

Engenheiro Caldas

Espinosa

Felisburgo

Fernandes Tourinho

Francisco Badaró

Franciscópolis

Francisco Sá

Frei Gaspar

Frei Inocêncio

Frei Lagonegro

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Galiléia

Gameleiras

Goiabeira

Governador Valadares

Grão Mogol

Indaiabira

Inhapim

Itabirinha

Itacambira

Itaipé

Itamarandiba

Itambacuri

Itanhomi

Itaobim

Itinga

Itueta

Jacinto

Jaíba

Jampruca

Janaúba

Jenipapo de Minas

Jequitinhonha

Joaíma

Jordânia

José Gonçalves de Minas

Josenópolis

José Raydan

Juvenília

Ladainha

Leme do Prado

Machacalis

Malacacheta

Mamonas

Manga

Mantena

Marilac

Mata Verde

Mathias Lobato

Matias Cardoso

Mato Verde

Medina

Mendes Pimentel

Minas Novas

Monte Azul

Monte Formoso

Montezuma

Mutum

Nacip Raydan

Nanuque

Ninheira

Nova Belém

Nova Módica

Nova Porteirinha

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Novorizonte

Ouro Verde de Minas

Padre Carvalho

Padre Paraíso

Pai Pedro

Palmópolis

Pavão

Peçanha

Pedra Azul

Periquito

Pescador

Pocrane

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Poté

Resplendor

Riacho dos Machados

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Rubelita

Rubim

Salinas

Salto da Divisa

Santa Cruz de Salinas

Santa Efigênia de Minas

Santa Helena de Minas

Santa Maria do Salto

Santa Maria do Suaçuí

Santa Rita do Itueto

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

São Félix de Minas

São Geraldo da Piedade

São Geraldo do Baixio

São João do Manteninha

São João do Paraíso

São José da Safira

São José do Divino

São José do Jacuri

São Pedro do Suaçuí

São Sebastião do Maranhão

Sardoá

Serra dos Aimorés

Serranópolis de Minas

Setubinha

Taiobeiras

Taparuba

Tarumirim

Teófilo Otoni

Tumiritinga

Turmalina

Umburatiba

Vargem Grande do Rio Pardo

Verdelândia

Veredinha

Virgem da Lapa

Virgolândia

Fonte: O Tempo