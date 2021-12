Motorista invade casa, causa vazamento de gás e vizinhos tentam agredí-lo em BH

Um homem de 52 anos ficou ferido na noite desta quarta-feira (8) depois de perder o controle do carro que dirigia e acabar invadindo uma casa no bairro Nazaré, na região Nordeste de Belo Horizonte. O veículo acertou a cozinha do imóvel e acabou causando um vazamento da gás de cozinha.

Segundo as informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na rua Marco Aurélio por volta das 20h. O homem dirigia um Ford FiestA quando perdeu o controle e invadiu a casa. Os relatos davam conta que o motorista estava desacordado e teria sofrido uma convulsão, mas a corporação não soube dizer se ele passou mal ao volante ou após o acidente.

Depois da batida, alguns moradores teriam tentado agredir o motorista, que acabou preso dentro do carro. Além disso, houve ainda outra confusão, entre familiares do homem e socorristas do Samu, que não conseguiram retirar a vítima do carro, revoltando os parentes do motorista.

Após a remoção do homem pelos bombeiros, ele foi conduzido ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII com ferimentos leves. A Defesa Civil de BH foi acionada para avaliar danos na estrutura do imóvel, onde vivem uma idosa e uma criança, que não ficaram feridos.

Fonte: O Tempo