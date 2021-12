Mundial de vôlei: Trentino vence e agora encara o Sada Cruzeiro

Deu a lógica na partida da noite desta quarta-feira (8) entre os italianos do Trentino diante dos iranianos do Sirjan Foolad pelo Mundial de Clubes de Vôlei. A equipe da Itália, uma das fortes candidatas ao título, fez 3 sets a 0, parciais de 25/18; 25/22; 25/19. O Trentino agora vai encarar os donos da casa, o Sada Cruzeiro, nesta quinta (9), às 20h30 (de Brasília), no Poliesportivo Divino Braga, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os iranianos, por sua vez, estão eliminados da competição.

O jogo

No ginásio de Betim, o início do jogo foi até equilibrado, apesar do forte ataque do Trentino mostrar alto nível. A equipe do Irã até acertou o bloqueio no meio da parcial, mas não foi o suficiente para deter a variação italiana, que fechou em 25 a 18.

Na segunda parcial, houve ainda mais equilíbrio do que na primeira, com o Sirjan Foolad surpreendendo com um ataque certeiro. O time chegou a abrir quatro pontos de vantagem, mas não conseguiu manter o alto nível de aproveitamento e cedeu uma virada na parte final do set, logo após um pedido de tempo dos favoritos: 25 a 22

Sem brechas

Com o 2 a 0 no placar e mais atento depois da quase surpresa na parcial anterior, a equipe do Trentino voltou a mostrar a solidez esperada de uma das favoritas a levar o título do Mundial de Clubes.

Do início ao fim a equipe se impôs diante de um desanimado adversário e liderou por todo o set para fazer 25 a 19, 3 sets a 0.

Fonte: O Tempo