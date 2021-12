Mundial: Lube Civitanova confirma favoritismo e passa pelo UPCN

Atual campeão do Mundial de Clubes, o Lube Civitanova confirmou o favoritismo na estreia do torneio diante do UPCN, nesta quarta-feira (8). Em confronto válido pelo grupo A, a equipe italiana sacou de forma eficiente, montou um bloqueio bem ajustado, atacou com muita força e venceu por 3 sets a 0 (25/19, 25/13 e 25/21). Nem mesmo a ausência de jogadores importantes, poupados por questões médicas, comprometeu o desempenho da equipe do técnico Gianlorenzo Blengini no duelo do ginásio Divino Braga, em Betim.

Com a vitória, o Civitanova eliminou o UPCN, que já havia sido derrotado pelo Funvic Natal, e segue firme rumo à disputa do título. Nesta quinta-feira (10), os italianos enfrentam o time potiguar, às 17h, com ambas as equipes já garantidas na semifinal. O Portal O Tempo, em parceria com a NSports, transmitirá todos os jogos da competição.

CLIQUE AQUI PARA ADQUIRIR INGRESSOS

O técnico Blengini decidiu poupar peças que ainda se recuperam de lesão, como o oposto Zaytsev, que voltou a jogar semana passada após cirurgia no joelho, e os pontas Juantorena (problema no ombro) e Kovar (dor no joelho). Contudo, os desfalques não foram problema para o time que é considerado uma seleção mundial.

Em quadra, o levantador De Cecco utilizou muito bem a força do seu ataque com o central cubano Simon e o ponteiro Lucarelli. O UPCN teve muita dificuldade para segurar o ataque italiano, enquanto não conseguiu passar pelo bem montado bloqueio dos rivais. Os argentinos tentaram minimizar a diferença em relação ao Civitanova, mas a resistência durou só uma etapa do primeiro set. Depois do 15º ponto, os italianos construíram o placar de forma tranquila, fechando em 25 a 19.

Os dois sets seguintes foram de amplo domínio do Civitanova, que seguiu impondo muita dificuldade ao UPCN. Variando o saque, forte e tático, complicou o passe da equipe sul-americana e, por consequência, facilitou o próprio bloqueio. A segunda etapa terminou em 25 a 13. Na terceira, o ritmo seguiu e os italianos fecharam em 25 a 21.

Tabela de Jogos

Terça-feira, 7/12

Funvic Natal 3 x 2 UPCN San Juan

Sirjan Foolad 0 x 3 Sada Cruzeiro

Quarta-feira, 8/12

Cucine Lube Civitanova 3 x 0 UPCN San Juan

20h30 – Sirjan Foolad x Trentino Itas

Quinta-feira, 9/12

17h – Cucine Lube Civitanova x Funvic Natal

20h30 – Sada Cruzeiro x Trentino Itas

Sexta-feira, 10/12 – Semifinais

17h – Semifinal 1

20h30 – Semifinal 2

Dia 5 – Sábado, 11/12 – Finais

17h – Disputa de 3º lugar

20h30 – Final

CHAVES

Grupo A

– Cucine Lube Civitanova (ITA) – Campeão do Mundial de Clubes de 2019

– UPCN San Juan (ARG) – Vice-campeão Sul-Americano 2019/20

– Funvic Natal (BRA) – Campeão da Superliga 2020/21

Grupo B

– Sada Cruzeiro (BRA) – Campeão Sul-Americano 2019/20

– Trentino Itas (ITA) – Vice-campeão da Champions League 2020/21

Sirjan Foolad (IRI) – Campeão Asiático 2020/21

Fonte: O Tempo