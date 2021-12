Oceanos premia escritor do Timor-Leste, Edimilson e Gonçalo M. Tavares

O escritor do Timor-Leste Luís Cardoso foi anunciado o vencedor do prêmio Oceanos deste ano pelo romance “O Plantador de Abóboras”, publicado em Portugal pela Abysmo e ainda sem edição no Brasil. É a primeira vez que um autor da Ásia aparece entre os finalistas e vencedores.

O anúncio foi feito em cerimônia transmitida pelo Itaú Cultural em seu canal no YouTube nesta quarta (8). O prêmio de literatura em língua portuguesa paga R$ 120 mil ao primeiro colocado.

Cardoso – que completou 63 anos nesta quarta – ainda é um nome pouco conhecido no Brasil e, por enquanto, apenas o romance “Requiem para o Navegador Solitário” foi publicado no país, em 2010, pela editora Língua Geral. Em “O Plantador de Abóboras”, seu sexto livro, ele arquiteta uma história atravessada pela violência que marcou o passado colonial do Timor-Leste.

Segundo Itamar Vieira Júnior, autor de “Torto Arado” e membro do júri, “é um romance que nos faz refletir que a história de uma personagem nunca é solitária – é uma história que carrega consigo a história de sua comunidade, de seu povo e, neste caso, a história de um país, o Timor-Leste”.

Em segundo lugar ficou “O Ausente” (Relicário) de Edimilson Pereira de Almeida, que já venceu no final de novembro o prêmio São Paulo de literatura com “Front”. Por esse livro construído em fluxo, em que nada está determinado, o autor recebe R$ 80 mil.

“O Osso do Meio” –Relógio D’Água em Portugal, também não publicado no Brasil–, do prolífico escritor português Gonçalo M. Tavares, ficou na terceira posição e levou R$ 50 mil. Tavares já venceu o Oceanos nos anos de 2007, por “Jerusalém”, e 2011, com “Uma Viagem à Índia”.

Criado em 2003, o prêmio era chamado Portugal Telecom até 2014. Em 2021, 1.835 livros publicados em dez países foram inscritos e analisados em três etapas.

Para a escolha dos vencedores participaram do júri, além de Vieira Júnior, os brasileiros Julián Fuks, Maria Esther Maciel e Veronica Stigger, a angolana Ana Paula Tavares e os portugueses António Guerreiro e Golgona Anghel.

Entre os finalistas estavam oito romances –entre os quais “A Tensão Superficial do Tempo” (Todavia), de Cristovão Tezza, e “O Avesso da Pele” (Companhia das Letras), de Jeferson Tenório–, um livro de contos –”Pessoas Promíscuas de Águas e Pedras” (Patuá), de Thais Lancman– e o livro de poemas “Inferno” (Assírio & Alvim), de Pedro Eiras.

O Oceanos é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, e conta com o patrocínio do Itaú, além de apoio institucional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP.

Fonte: O Tempo