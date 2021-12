Patric quer fechar ano com chave de ouro: ‘classificação para Libertadores’

Desde que Patric chegou ao América, mostrou confiança na classificação para a Sul-Americana. Porém, restando uma partida para o término da Série A, o clube pode se garantir na pré-Libertadores. O último compromisso dos comandados de Marquinhos Santos no Brasileirão será nesta quinta-feira (9), às 21h30, na Arena Independência, diante do São Paulo.

“Meu sonho era ajudar a levar o América para uma competição continental. Quando cheguei o time estava na zona de rebaixamento. Sabia da qualidade do elenco e da seriedade do projeto. A classificação para a Sul-Americana está garantida. Objetivo alcançado, mas podemos e queremos mais”, disse o lateral-direito.

Patric destacou que o time fará de tudo para buscar a vitória diante do torcedor americano contra o São Paulo, para comemorarem juntos a classificação para a Libertadores.

Nos últimos 11 jogos, o América sofreu apenas duas derrotas, um dos fatores que favorecem a campanha histórica do time. Além disso, a defesa tem sido um dos pilares da equipe, como destaca o lateral.

“Foi importante demais não termos nossa meta vazada contra o Ceará. Era um confronto direto e mostramos nossa força defensiva. Estamos com uma das melhores campanhas do returno do Brasileirão e isso mostra a força do nosso time”, analisou Patric.

Marcas

Sobre o fato de, mais uma vez, ter ultrapassado a marca de 50 jogos no ano, Patric, que está com 32 anos, ressalta os cuidados para seguir atuando em alto nível. “Sou um atleta que me cuido muito. Seja na alimentação, no descanso, na recuperação pós jogos e treinos. Isso faz toda a diferença para eu ter poucas lesões e quase 600 partidas como profissional. Me sinto muito bem para aumentar ainda mais esse número de jogos”, finalizou.

Fonte: O Tempo