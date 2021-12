‘Primeiros Erros’, composta por Kiko Zambianchi, ganha versão em inglês

O cantor norte-americano Derick Thompson está lançando no Brasil o seu novo single e videoclipe de “First Mistakes”, regravação em inglês da música “Primeiros Erros”, composta por Kiko Zambianchi e que ganhou as rádios com a versão do Capital Inicial.

Derick participou do programa Conecta, da Rádio Super 91,7 FM, nesta quarta-feira (8), e contou sobre sua carreira na música, como foi o processo de adaptação da letra da faixa e sobre os próximos passos com o trabalho no Brasil. Confira o papo completo no link abaixo:

Fonte: O Tempo