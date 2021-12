Torcedor do Galo paga promessa do bi e copia cabelo de Zaracho

O Atlético confirmou o bicampeonato brasileiro na última semana e o torcedor do Galo Bruno Cesar, de 39 anos, cumpriu sua promessa do título . Para celebrar a esperada conquista, o torcedor copiou o corte de cabelo do meia Matias Zaracho, no barbeiro do próprio jogador. Bruno ficou feliz com a transformação e recebeu até um recado do argentino.

Matheus Felipe é responsável pelo corte de cabelo de Zaracho e de vários outros jogadores do Galo como Allan e Hulk. A missão de reproduzir o que faz no cabelo do argentino alvinegro foi recebida com muita empolgação pelo barbeiro, que explicou como o corte foi feito.

“O corte é um degradê começando na máquina zero e fazendo um formato em V na parte de trás do cabelo um risco lateral e as luzes na parte superior do cabelo. Achei uma experiência legal até porque não era um corte comum aqui, até o Zaracho chegar e entrar nas graças da torcida. Espero que depois da Copa do Brasil apareça mais loucos com as promessas para serem pagas”, contou o barbeiro Matheus Felipe ao Super.FC.

Depois de saber que inspirou o torcedor a fazer uma mudança no visual, Matias Zaracho gravou um vídeo para Bruno agradecendo o carinho. “Fala, Bruno! Que isso, amigo? Que isso no seu cabelo? Tá maluco? Um abraço grande, amigo. Obrigada pelo carinho”, brincou Zaracho em vídeo gravado para o torcedor alvinegro.

O título acabou vindo depois do esperado por Bruno, que acreditava em uma vitória em cima do Palmeiras, no Allianz Parque, na 34ª rodada. Apesar disso, o torcedor foi ao barbeiro na tarde de terça-feira (7) para pagar a promessa feita, ficou feliz com o resultado e empolgado com a resposta do gringo.

“Eu paguei a promessa e, não cogitei em pensar que o Zaracho responderia, nem que daria repercussão. O cabelo ficou muito bom e Matheus é muito fera. Eu estou feliz por demais. O Zaracho é um cara sem igual”, disse, animado, o torcedor ao Super.FC.

Fonte: O Tempo