Vídeo: Com filho no colo, homem bate em ex-mulher em João Pinheiro

Um homem de 54 anos agrediu a ex-mulher, uma influencer de 31 anos, em frente a um shopping da cidade de João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais. Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito com o filho no colo, dando chutes e socos na mulher. Depois ele ainda a empurra pelo pescoço e a joga no chão.

A vítima é a influencer digital Nayara Oliveira que tem medida protetiva contra o ex. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, ela foi agredida ao tentar impedir que o suspeito saísse com o filho de 1 ano e 2 meses sem a autorização dela.

Veja vídeo:

Um homem de 54 anos agrediu a ex-mulher, uma influencer de 31 anos, em um shopping da cidade de João Pinheiro, em MG. Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito com o filho no colo, dando chutes e socos na mulher. Depois ele ainda a empurra pelo pescoço e a joga no chão. pic.twitter.com/MsYkIvwlbx — O Tempo (@otempo) December 8, 2021

A mulher tinha levado o filho para passar algumas horas com o pai no centro de compras, mas quando o viu que o homem pretendia sair com o garoto, ela foi atrás dele. Foi neste momento que começaram as agressões que foram flagradas por imagens de câmeras de segurança. Ele só para de bater na vítima com a intervenção de outras pessoas.

O crime ocorreu no último dia 29 de novembro, mas as imagens das agressões viralizaram nesta semana. O suspeito foi preso na última segunda-feira (6) e encaminhado ao sistema prisional. A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: O Tempo