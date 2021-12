Volta de Mattos reaproxima Cruzeiro de antigo desafeto de Sérgio Rodrigues

A volta de Alexandre Mattos ao Cruzeiro fez com que o agente André Cury se reaproximasse do clube. O empresário, que entrou em rota de colisão com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, tentou ao menos duas negociações com atletas do elenco comandado por Vanderlei Luxemburgo.

Ele atua como intermediário em possíveis trocas entre os mineiros e o Deportivo La Serena, do Chile. Nas duas ocasiões, o volante Rômulo chegaria à Toca da Raposa II em definitivo para a próxima temporada.

Na primeira negociação, Cury tentou costurar um acordo entre o Cruzeiro e o clube chileno para a ida do zagueiro Paulo Eduardo ao futebol do exterior. Em troca, o volante Rômulo, que já esteve na categoria de base cruzeirense, retornaria ao clube.

O Cruzeiro chegou a dar o aval para a negociação, mas o estafe do defensor Paulo Eduardo vetou o negócio, conforme apurado pelo Super.FC. O jogador não pretende atuar no futebol chileno neste momento.

Na segunda tentativa de troca, o intermediário propôs a ida do atacante Zé Eduardo para o futebol chileno. A situação também não avançou por decisão da diretoria cruzeirense.

O novo diretor tem bom trânsito no mercado da bola. Mattos foi preponderante em títulos de gigantes do futebol brasileiro. Ele foi bicampeão nacional com o Cruzeiro, em 2013 e 2014, e repetiu a dose no Palmeiras, em 2016 e 2018. O dirigente ainda levou uma Copa do Brasil com a equipe paulista.

Em suas passagens por Cruzeiro, Palmeiras e, mais recentemente no Atlético, se destacou por ter bom trânsito no mercado da bola e pela boa gestão de vestiário.

