Ainda sem ofertas, Cruzeiro busca investidores estrangeiros para SAF

O Cruzeiro busca um investidor estrangeiro para o projeto de clube-empresa nos moldes da SAF (Sociedade Anônima do Futebol). O clube, porém, ainda não tem um parceiro fixo, conforme apurado pelo Super.FC. Um dos integrantes do Comissão da SAF, Alvimar Perrella, confirmou a apuração da reportagem.

“Não tem nada de concreto sobre investidores neste momento. Nem BMG, nem Ronaldo Fenômeno, nem um, nem dois, nem três. Nada pode acontecer antes da Assembleia Geral de 17 de dezembro. O que está divulgado agora é coisa de internet, o que acontece em um momento como esse. São especulações”, disse ao Super.FC.

O diretor de comunicação do clube, Vinícius Lordello, se manifestou sobre a possibilidade de chegada de novos investidores.

“A gente trabalha com fatos. Então, para acabar com palavras desencontradas, vamos lá: Pedrinho foi sim convidado pra participar do Comitê de constituição da SAF, tendo preferido indicar um de seus filhos, o Bruninho, participante já bastante ativo no processo”, comentou.

“Sobre o perfil do investidor, o Cruzeiro, com o público apoio da XP e da Alvarez & Marsal, está focado em buscar preferencialmente um investidor único e estrangeiro. Importante: Não há ou houve qualquer negociação com o BMG”, acrescentou.

Fonte: O Tempo