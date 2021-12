América x São Paulo: onde assistir, escalações e tudo sobre a partida

No encerramento do Brasileirão de 2021, o América entra em campo diante do São Paulo para confirmar presença na Copa Libertadores do próximo ano. O duelo será nesta quinta-feira (9), na Arena Independência, às 21h30, pela 38ª rodada.

O América vem de empate sem gols com o Ceará, na Arena Castelão, resultado que manteve o time na 8ª colocação, na zona de corte para o torneio continental. Do outro lado, o São Paulo vem de vitória sobre o Juventude, por 3 a 1. Ocupa a 13ª colocação, e também pode conquistar a oitava posição, mas depende de outros resultados.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere e da Rádio Super 91,7 FM. O Show de Esportes da Super será simultâneo ao jogo do Atlético, com ínico às 21h, com apresentação e comentários de Dimara Oliveira, narração de Rafael Leal e reportagens de Josias Pereira.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA x SÃO PAULO

Motivo: 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data: 9 de dezembro de 2021

Horário: 21h30 (Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (CBF/RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (CBF/RN) e Lorival Candido das Flores (CBF/RN)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (CBF/RN)

América: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, João Paulo; Alê, Juninho e Juninho Valoura; Felipe Azevedo, Mauro Zárate e Ademir. Técnico: Marquinhos Santos.

São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinícius, Arboleda, Léo e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Gabriel, Igor Gomes e Marquinhos; Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Fonte: O Tempo