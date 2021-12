Bicampeão: Bmg muda logo para homenagear conquista do Galo

Para celebrar o bicampeonato conquistado pelo Atlético na última semana, o Banco Bmg, patrocinador do clube alvinegro há 21 anos, mudou o logo que estampará a camisa do Galo na noite desta quinta-feira (9), no jogo diante do Grêmio, em Porto Alegre, pela última rodada do Brasileirão.



O logo que estampa a parte de cima nas costas da camisa será, nesta quinta-feira, “Galo Bmg, bicampeão”, com o título em destaque. A bola rola para as duas equipes às 21h30 e o Galo, com o título confirmado e de olho na final da Copa do Brasil, vai a campo com time reserva. Enquanto o Grêmio, que trava uma missão quase impossível, faz o jogo da vida contra o rebaixamento.



“Quem mora em Belo Horizonte e passou nos últimos dias pela sede do Atlético ou pelas principais avenidas da cidade, deve ter visto diversas projeções que fizemos com mensagens de comemoração ao título, como ‘O Galo ganhô!’, ‘Galo bicampeão’, ‘A massa faz tremer’, ‘Galo + Bmg’, dentre outras. O Bmg se orgulha de ser o patrocinador do atual campeão brasileiro e compartilha essa alegria com os torcedores em mais essa ação nas camisas do jogo de hoje”, afirma Alexandre Winandy, diretor de Digital e Marketing do Bmg.



Fonte: O Tempo