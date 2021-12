Canápolis: homem é preso por suspeita de abusar sexualmente do filho de 6 anos

Canápolis, Minas Gerais. Um homem de 25 anos foi preso nesta quinta-feira (09.dez.2021), por suspeita de abusar sexualmente do filho de seis anos. O menino havia passado o último final de semana na casa da avó paterna, que é separado da mãe. O estupro de vulnerável ocorreu no domingo (05).

A mãe do menino saiu de Centralina, Minas Gerais, para buscar o filho. Durante o trajeto, o menino pediu a tia, que estava acompanhada com a mãe, uma pomada pois queixava de fortes dores nas partes íntimas.

Ao chegarem em Centralina a mãe conversou com o menor que relatou que quando estava na casa do pai em Canápolis o suspeito teria colocado um colchão no chão e abusado sexualmente do menino. De imediato a mãe conduziu a criança ao hospital de Centralina , onde o menor recebeu atendimento médico, tendo sido acionada a PM que registrou ocorrência policial dos fatos.

No dia seguinte, a mãe compareceu na Delegacia de Polícia de Canápolis, tendo a Autoridade Policial encaminhado a criança ao IML em Ituiutaba, onde o médico legista constatou o estupro.

Com base nos elementos probatórios obtidos no Inquérito Policial, a Polícia Civil de Minas Gerais, em Canápolis, representou pela prisão do suspeito pelo prazo de 30 dias.