Coimbra firma parceria com o Benfica para o desenvolvimento de jovens atletas

O Coimbra assinou nessa semana, em Lisboa, um acordo com o tradicional Benfica de parceria técnica para a formação de jovens atletas no Brasil. O contrato tem duração, a princípio, de sete anos e o clube português irá contar com uma comissão técnica em Contagem, trabalhando no Centro de Treinamento Flávio Pentagna Guimarães.

O Coimbra tem, no momento, a categoria sub-20 e irá contar, em 2022, com equipes sub-17 e sub-15. Nesta sexta (10), o clube irá explicar, em uma coletiva no CT, os detalhes do contrato com o gigante português.

Ao site do clube, o diretor do Coimbra, Ricardo Guimarães, disse que a parceria é relevante. “O Benfica é um clube com expressão mundial e com sucesso na gestão do futebol profissional. Investe, e bem, na formação de jovens talentos que se preparam para o futebol”, disse. Guimarães comentou também que o clube português tem uma metodologia única e que ter acesso a essa metodologia é muito útil.

Representante do Benfica, o ex-jogador Rui Costa disse que vai auxiliar o crescimento dos jogadores do Coimbra. “É a abertura de uma porta importante em um país onde há muito talento”, comentou.

Fonte: O Tempo